Вьетнамец нашел обручальное кольцо и преодолел более тысячи километров, чтобы вернуть его

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Сотрудник пляжной службы из Дананга Фан Тхань Тринь отыскал обручальное кольцо, которое потеряла приехавшая из Португалии пара, и преодолел более тысячи километров, чтобы вернуть украшение лично. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Tuoi Tre News.

Рубен Феррейра и Мариана проводили медовый месяц во Вьетнаме. Кольцо пропало 19 октября во время купания на пляже Ми Кхе: супруги искали его в воде примерно 2 часа на глубине около 1,3 метра, но сильные волны мешали.

Местные жители посоветовали обратиться к Триню, который разыскивает потерянные туристами вещи с помощью собственного металлоискателя. Волонтер уточнил, где именно пропало кольцо, и пообещал вернуться туда на следующий день с оборудованием. Поиски заняли 2 дня, и украшение нашлось.

К тому моменту пара уже улетела на Фукуок и готовилась возвращаться в Португалию. Супруги оплатили Триню обратный перелет, и 22 октября он передал им находку в аэропорту Фукуока. От денег и приглашения в Португалию вьетнамец отказался, приняв лишь сувенирные палочки для еды.

"Его преданность делу и настойчивость достойны самых высоких похвал", – признался турист.

Он добавил, что ему трудно поверить, как Тринь продолжает бескорыстно помогать всем туристам и местным жителям, которые нуждаются в его помощи.

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