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08 октября, 19:35

В мире

Дайвер в США нашел на дне озера тысячелетнее каноэ

Фото: wisconsinhistory.org

В США дайвер нашел на дне озера древнее каноэ, возраст которого составляет около 1 000 лет. Об этом сообщает портал Smithsonian Magazine.

Мужчина увидел на дне длинный предмет во время сбора мусора в озере Пуоки в штате Висконсин. Когда он подплыл ближе, стало понятно, что это каноэ.

Эксперты Исторического общества Висконсина установили, что судно было изготовлено вручную и находилось в пользовании коренных общин в конце X – начале XI века. При этом в штате уже находили такие лодки, но для озера Пуоки это первый случай.

Согласно радиоуглеродному анализу, для каноэ был использован белый дуб. Дно озера, где его обнаружили, раньше было береговой линией. Специалисты сделали вывод, что лодку оставили там намеренно для дальнейшего использования.

По желанию коренных народов Висконсина каноэ оставят в озере, чтобы оно лучше сохранилось. При этом дайверы смогут осматривать судно, но повреждать, извлекать или передвигать его запрещено.

Ранее дайверы-добровольцы нашли около 25 рукотворных конструкций на месте средневекового города Шипден у побережья Норфолка. Поселение ушло под воду порядка 700 лет назад. В поисках участвовал местный историк.

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