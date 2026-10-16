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16 октября, 12:16

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ABC7: в США кота вернули хозяевам спустя 571 день после исчезновения

В США кота вернули хозяевам спустя 571 день после исчезновения

Фото: 123RF.com/yuliya123

Кота по кличке Тертл вернули владельцам в США спустя 571 день после пропажи, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ABC7.

Питомец исчез в марте 2025 года в Гринвиче, штат Коннектикут. Кот выбежал на улицу через приоткрытую сетчатую дверь. Поиски оказались безрезультатными, и хозяйка Келли Мур обратилась в службу Rocket Lost Pet Rescue.

Ее основатель Рокко Аутеро разместил около дома несколько камер. Поначалу они постоянно фиксировали Тертла в ночное время, однако животное обходило ловушки и переноски, а затем пропало совсем.

Семья продолжала искать питомца. Недавно в одном из сообществ в соцсетях появился пост с фотографией кота, найденного в Мамаронеке, штат Нью-Йорк. Аутеро отметил, что животное похоже на пропавшего Тертла.

Проверка микрочипа подтвердила: найденный кот принадлежит семье Мур. Тертла отправили обратно в Гринвич. За 571 день отсутствия кот преодолел около 120 километров – из Коннектикута в Нью-Йорк. Как именно ему это удалось, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вирджиния семья случайно вывезла на свалку кота вместе со старым диваном. Хозяева заметили, что питомец пропал, когда тот не пришел домой к ужину.

Ситуация могла закончиться трагически, однако оператор мусорного пресса вовремя увидел животное на выступе и остановил технику. Ковш, куда кот забрался сам, опустили. После спасения питомец опять сбежал и попал в приют. Некоторое время спустя хозяин его нашел и вернул в семью.

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