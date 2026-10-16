Актриса Юлия Пересильд назвала любимые павильоны на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд рассказала, какие павильоны и фонтаны на ВДНХ производят на нее особое впечатление, сообщает "Вечерняя Москва".

Среди любимых мест актриса выделила павильон № 1 "Центральный". Пересильд отметила, как преобразилось здание после реставрации, и призналась, что не может налюбоваться его обновленным обликом.

Также Пересильд отметила павильоны "Главтабак" и "Космос". Среди других любимых мест на ВДНХ она назвала фонтаны и отдельно выделила "Дружбу народов". Актриса рассказала, что еще в детстве этот фонтан завораживал ее, а рядом с ним до сих пор возникает ощущение, будто находишься в сказке.

Ранее Пересильд назвала выставку "Искусство сцены. Академическая живопись" на ВДНХ настоящей находкой и отметила, что она позволяет посетителям заново открыть для себя павильон № 1 "Центральный". Пересильд также подчеркнула красоту бережно отреставрированного павильона, который, по ее словам, за последние годы стал одной из главных площадок для представления национального искусства.