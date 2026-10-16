Микрофинансовым организациям рекомендовали отменить неустойки после сбоев в "Яндексе"

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Микрофинансовым организациям (МФО), клиенты которых столкнулись с техническими ограничениями из-за нарушения работы дата-центров "Яндекса", рекомендовано отменить неустойку по просроченному платежу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо саморегулируемой организации (СРО) "МиР".

Часть заемщиков не могут попасть в личный кабинет: посмотреть сумму задолженности и график платежей, погасить долг, подать заявку на юридически значимые действия.

"Рекомендуем МФО уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается", – говорится в документе.

Возможен и полный отказ от взимания неустойки, его предлагается оформить локальным актом и довести до заемщиков.

Кроме того, МФО советуют вести реестр обращений заемщиков, связанных с неработоспособностью систем. Когда работа восстановится, клиентов нужно проинформировать о корректировке их обязательств. На сайте МФО и в соцсетях, по мнению СРО, следует разместить данные о неработоспособности конкретных систем и планируемых сроках их восстановления, а также другую информацию, необходимую заемщикам.

После восстановления инфраструктуры организация рекомендует провести дополнительную проверку сведений, переданных в Бюро кредитных историй (БКИ), чтобы оперативно скорректировать недостоверные данные.

В разные дни БПЛА ударили по дата-центрам "Яндекса" в Рязанской области, Калуге и Владимире. После этого в работе сервисов компании возникли сбои. Минцифры России оказало "Яндексу" содействие в поиске новых площадок для переноса ключевых систем. Сейчас компания продолжает восстановительные работы.