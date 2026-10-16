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16 октября, 16:13

Происшествия

Женщина в Подмосковье утопила новорожденного ребенка и сбросила тело в реку

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Жительница Подмосковья утопила новорожденного ребенка, а затем выбросила его тело в реку. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Тело новорожденного мальчика обнаружили 21 мая 2024 года в реке Чурилихе в парке района Кузьминки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате утопления.

По версии следствия, в мае 2024 года 32-летняя женщина родила жизнеспособного младенца в квартире на территории Московской области. После этого она набрала в ванну воду, опустила туда новорожденного, а затем приехала в Москву и выбросила тело в реку.

В ходе оперативных мероприятий была установлена личность обвиняемой. Кузьминская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тело еще одного младенца ранее было обнаружено в гидротехническом канале Старый Терек в Кизлярском районе Дагестана. Личность матери ребенка установили в рамках следственных действий, ее задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве новорожденного.

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