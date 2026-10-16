Юрист Ярмуш: клиент может вернуть деньги за неиспользованный абонемент за 10 дней

16 октября, 17:44Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Клиент имеет право вернуть деньги за абонемент на любые занятия, если больше не хочет их посещать. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
По ее словам, сделать это позволяет статья о праве потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (ст. 32 закона "О защите прав потребителей").
Если больше нет желания посещать уроки или тренировки, необходимо обратиться с письменным заявлением к продавшей абонемент организации: попросить расторгнуть договор и вернуть деньги за неоказанные услуги. В течение 10 дней она должна будет произвести перерасчет и перевести на карту или банковский счет потребителя нужную сумму, пояснила юрист.
Если организация отказывается выполнять требования или необоснованно насчитывает какие-то штрафы, неустойки, это можно оспорить в судебном порядке. Причем в данном случае ответчик, отказавшийся урегулировать проблему в добровольном порядке, может получить штраф. В соответствии со статьей об ответственности исполнителя (ст. 13 закона "О защите прав потребителей") он составит 50% от взысканной в пользу потребителя суммы, заключила Ярмуш.
Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что клиент вправе не платить за маникюр, если он сделан некачественно. Однако для этого мастер действительно должен выполнить работу с какими-то дефектами: трещинами, сколами и так далее. Если просто не понравился итоговый цвет или рисунок, но технически все выполнено аккуратно, этого недостаточно для отказа.