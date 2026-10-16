Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 17:44

Общество
Главная / Новости /

Юрист Ярмуш: клиент может вернуть деньги за неиспользованный абонемент за 10 дней

Юрист объяснила, можно ли вернуть деньги за неиспользованный годовой абонемент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Клиент имеет право вернуть деньги за абонемент на любые занятия, если больше не хочет их посещать. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, сделать это позволяет статья о праве потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (ст. 32 закона "О защите прав потребителей").

Даже если абонемент для ребенка или взрослого на тренировки, какие-то курсы оплачен на год вперед, вернуть его можно без объяснения причины. Однако важно понимать, что занятия, которые мы уже успели посетить, необходимо оплатить.
Мария Ярмуш
адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Если больше нет желания посещать уроки или тренировки, необходимо обратиться с письменным заявлением к продавшей абонемент организации: попросить расторгнуть договор и вернуть деньги за неоказанные услуги. В течение 10 дней она должна будет произвести перерасчет и перевести на карту или банковский счет потребителя нужную сумму, пояснила юрист.

Если организация отказывается выполнять требования или необоснованно насчитывает какие-то штрафы, неустойки, это можно оспорить в судебном порядке. Причем в данном случае ответчик, отказавшийся урегулировать проблему в добровольном порядке, может получить штраф. В соответствии со статьей об ответственности исполнителя (ст. 13 закона "О защите прав потребителей") он составит 50% от взысканной в пользу потребителя суммы, заключила Ярмуш.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что клиент вправе не платить за маникюр, если он сделан некачественно. Однако для этого мастер действительно должен выполнить работу с какими-то дефектами: трещинами, сколами и так далее. Если просто не понравился итоговый цвет или рисунок, но технически все выполнено аккуратно, этого недостаточно для отказа.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика