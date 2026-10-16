Юрист Ярмуш: клиент может вернуть деньги за неиспользованный абонемент за 10 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Клиент имеет право вернуть деньги за абонемент на любые занятия, если больше не хочет их посещать. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, сделать это позволяет статья о праве потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (ст. 32 закона "О защите прав потребителей").





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Даже если абонемент для ребенка или взрослого на тренировки, какие-то курсы оплачен на год вперед, вернуть его можно без объяснения причины. Однако важно понимать, что занятия, которые мы уже успели посетить, необходимо оплатить.

Если больше нет желания посещать уроки или тренировки, необходимо обратиться с письменным заявлением к продавшей абонемент организации: попросить расторгнуть договор и вернуть деньги за неоказанные услуги. В течение 10 дней она должна будет произвести перерасчет и перевести на карту или банковский счет потребителя нужную сумму, пояснила юрист.

Если организация отказывается выполнять требования или необоснованно насчитывает какие-то штрафы, неустойки, это можно оспорить в судебном порядке. Причем в данном случае ответчик, отказавшийся урегулировать проблему в добровольном порядке, может получить штраф. В соответствии со статьей об ответственности исполнителя (ст. 13 закона "О защите прав потребителей") он составит 50% от взысканной в пользу потребителя суммы, заключила Ярмуш.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что клиент вправе не платить за маникюр, если он сделан некачественно. Однако для этого мастер действительно должен выполнить работу с какими-то дефектами: трещинами, сколами и так далее. Если просто не понравился итоговый цвет или рисунок, но технически все выполнено аккуратно, этого недостаточно для отказа.