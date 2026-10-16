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16 октября, 18:35

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SHOT: рэпера Navai могут освободить под залог 390 тыс рублей

Рэпера Navai могут освободить под залог 390 тыс рублей – СМИ

Фото: Legion-Media.com/Olga Zinovskaya

Рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) могут освободить из-под стражи под залог в 2,1 миллиона тенге (390 тысяч рублей). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как отметил адвокат, защита добивается изменения меры пресечения, а окончательное решение примет суд. Рассмотрение апелляции пройдет на следующей неделе.

При этом, по данным СМИ, рэпер занимается творчеством в изоляторе. Журналисты указали, что артист пишет новые треки.

Navai задержали в Казахстане, когда он пересекал границу из Киргизии. СМИ уточнили, что в его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны. На допросе исполнитель признался, что купил наркотики в Бишкеке.

По данному факту было начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Суд заключил рэпера под стражу на 2 месяца.

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