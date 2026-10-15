В Казахстане расследуют дело рэпера Navai по двум статьям Уголовного кодекса

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В Казахстане после задержания российского рэпера Наваи Бакирова, выступающего под псевдонимом Navai, ведется расследование по двум статьям Уголовного кодекса республики, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Дело возбуждено по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Номера статей, их части, а также объем изъятого вещества в полиции не раскрывают.

По казахстанскому законодательству за незаконное хранение наркотиков предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 20 лет – конкретное наказание зависит от обстоятельств и объемов.

Контрабанда запрещенных веществ наказывается от штрафа до пожизненного лишения свободы в зависимости от тяжести преступления.

Navai задержали в Казахстане, когда он пересекал границу из Киргизии. Как сообщают СМИ, в его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны. На допросе исполнитель сознался, что купил наркотики в Бишкеке. Его заключили под стражу на два месяца.

Рэперу может грозить до 5 лет лишения свободы. Адвокат Александр Корытин допустил, что при более строгой квалификации обвинения срок может превысить 15 лет.

