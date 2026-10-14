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14 октября, 19:15

Происшествия

Navai грозит до 5 лет колонии после задержания с наркотиками на въезде в Казахстан

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) может получить до 5 лет лишения свободы из-за того, что при въезде в Казахстан у него нашли 2,5 грамма марихуаны. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

Уголовное дело возбуждено по статье 268 УК Республики Казахстан. Ее санкция предусматривает штраф до 5 тысяч месячных расчетных показателей, исправительные работы на ту же сумму, ограничение свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы на такой же срок с конфискацией имущества или без нее.

О задержании Бакирова в Казахстане стало известно 14 октября. Его остановили после пересечения границы из Киргизии на пограничном пункте "Кордай".

По данным СМИ, запрещенное вещество у рэпера обнаружила служебная собака по кличке Атлас. Марихуана лежала в кармане водительского сиденья автомобиля, в котором ехал Navai. Помимо рэпера, в салоне находились еще два человека. Их тоже задержали и передали сотрудникам полиции.

Выяснилось, что Navai возвращался после концерта в Бишкеке. При этом выступление в Астане, запланированное на вечер 14-го числа, было отменено "по техническим причинам".

В МВД Казахстана позже указали, что в ходе допроса рэпер признался, что приобрел наркотики в Бишкеке. В ближайшее время суд изберет артисту меру пресечения.

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