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14 октября, 20:15

Происшествия

Мать задержанного в Казахстане Navai заявила, что его "скоро отпустят"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), задержанный на въезде в Казахстан, вскоре будет отпущен. Об этом порталу Super сообщила его мать Айнур Бакирова.

Новость о задержании сына стала для нее неожиданностью. Накануне ей было неспокойно, но с сыном она пока не связывалась. Женщина предположила, что исполнителя могли подставить.

"Какой он и наркотик. <...> Он вообще не занимается этим, как это может так? <...> Не может быть так, я точно говорю", – сказала Бакирова.

Позже она созвонилась с командой сына. Ее заверили, что паниковать не стоит. По словам матери рэпера, там "уже все решили" – исполнителя отпустят, но ему нужно будет заплатить штраф.

"Они же не контрабанду везут", – добавила она.

Navai был задержан в Казахстане при пересечении границы из Киргизии. По данным СМИ, у него в автомобиле нашли 2,5 грамма марихуаны.

В ходе допроса исполнитель признался, что приобрел наркотики в Бишкеке. Рэперу может грозить до 5 лет лишения свободы.

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