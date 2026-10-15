Генконсульство РФ направило ноту в МИД Казахстана после ареста Navai

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Генеральное консульство России в Алма-Ате обратилось с нотой в министерство иностранных дел Казахстана в связи с арестом российского рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Как пояснил сотрудник пресс-службы консульства, запрос направлен, чтобы получить официальную реакцию казахстанской стороны. Собеседник добавил, что генконсульство следит за развитием ситуации.

Navai задержали в Казахстане, когда он пересекал границу из Киргизии. По данным СМИ, в его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны. На допросе исполнитель признался, что купил наркотики в Бишкеке.

По данному факту было начато расследование по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Суд заключил рэпера под стражу на 2 месяца. Адвокат Navai Рена Керимова заявила, что защита обжалует арест, чтобы исполнителя выпустили под залог.

Рэперу может грозить до 5 лет лишения свободы. Однако при более строгой квалификации обвинения срок может превысить 15 лет.