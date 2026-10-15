Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 17:19

Происшествия

Генконсульство РФ направило ноту в МИД Казахстана после ареста Navai

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Генеральное консульство России в Алма-Ате обратилось с нотой в министерство иностранных дел Казахстана в связи с арестом российского рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Как пояснил сотрудник пресс-службы консульства, запрос направлен, чтобы получить официальную реакцию казахстанской стороны. Собеседник добавил, что генконсульство следит за развитием ситуации.

Navai задержали в Казахстане, когда он пересекал границу из Киргизии. По данным СМИ, в его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны. На допросе исполнитель признался, что купил наркотики в Бишкеке.

По данному факту было начато расследование по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Суд заключил рэпера под стражу на 2 месяца. Адвокат Navai Рена Керимова заявила, что защита обжалует арест, чтобы исполнителя выпустили под залог.

Рэперу может грозить до 5 лет лишения свободы. Однако при более строгой квалификации обвинения срок может превысить 15 лет.

Продажи билетов на концерт Navai в Москве остановили после его ареста

Читайте также


происшествияшоу-бизнесза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика