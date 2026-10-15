Продажи билетов на концерт рэпера Navai приостановлены в Москве

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Продажи билетов на концерт рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), который был намечен на 22 октября на площадке VK Stadium в Москве, приостановлены. Это следует с сайта площадки.

"Продажи временно остановлены организатором", – указывается при попытке приобрести билет.

Также был перенесен концерт артиста в Санкт-Петербурге. Он должен был пройти 23 октября в клубе А2. Как уточнил РИА Новости представитель площадки, новая дата пока не определена.

При этом при попытке купить билет на сайте клуба появляется сообщение о том, что билеты проданы, однако могут появиться позднее. Аналогичное объявление всплывает и на сервисе spb.ticketland.ru.

Вместе с тем в уфимском клубе "Огни Уфы" продолжается продажа билетов на концерт рэпера. Площадка подчеркнула, что билетов пока продано мало.

Navai задержали в Казахстане, когда он пересекал границу из Киргизии. СМИ уточнили, что в его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны. На допросе исполнитель признался, что купил наркотики в Бишкеке.

По данному факту было начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств.

Суд заключил рэпера под стражу на 2 месяца. Адвокат Navai Рена Керимова заявила, что защита обжалует арест, чтобы исполнителя выпустили под залог.

