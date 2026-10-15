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15 октября, 11:22

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Юрист Зернов: вероятность экстрадиции Navai из Казахстана в Россию крайне низкая

Юрист объяснил, могут ли России передать задержанного в Казахстане рэпера Navai

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), задержанного в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков, с высокой вероятностью не передадут российским правоохранительным органам. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Олег Зернов.

"Так как он уже в Казахстане, судить его с вероятностью 99% будут в Казахстане по казахстанскому законодательству", – пояснил эксперт.

По словам Зернова, если музыкант окажется в России, например сбежит из Казахстана, российская сторона не выдаст его обратно, но может запросить материалы дела для уголовного преследования.

Navai задержали 14 октября в Жамбылской области Казахстана, когда он возвращался с концерта в Бишкеке. При досмотре его Mercedes S-класса на границе с Киргизией служебная собака обнаружила в кармане водительского кресла 2,5 грамма марихуаны. Музыкант признался, что купил наркотики в Бишкеке.

Дело возбудили по статье 268 Уголовного кодекса Казахстана, которая предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Адвокат Александр Корытин допустил, что при более строгой квалификации наказание может превысить 15 лет.

Пограничная служба Киргизии также начала проверку, чтобы выяснить, как артист прошел контроль на пункте пропуска "Ак-Жол – автодорожный". Кордайский районный суд Жамбылской области Казахстана отправил Navai под стражу на два месяца.

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