Адвокат Корытин: Navai может лишиться свободы на 15 лет после задержания в Казахстане

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Российскому рэперу Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), задержанному в Казахстане, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат Александр Корытин.

По словам юриста, срок по статье 286 Уголовного кодекса Казахстана о контрабанде зависит от объема веществ и целей их перемещения. Если размер не крупный, срок составит от 3 до 5 лет. Перевозка в крупном размере с целью сбыта наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Для группы лиц или особо крупного размера предусмотрено от 10 до 15 лет.

Адвокат также не исключил, что российскому рэперу вменят незаконное хранение или перевозку наркотиков по статьям 296 или 297 Уголовного кодекса республики. При совокупности преступлений срок может превысить 15 лет.

"Соответственно, минимальный срок – это 3 года, максимальный – это более 15 лет, кроме штрафа. Очень много нюансов, без которых сложно дать однозначный ответ. Контрабанда считается достаточно тяжким преступлением", – отметил Корытин.

Статья 286 также предусматривает штраф за провоз наркотиков через границу республики. Его размер может достигать суммы, эквивалентной примерно 4 миллионам рублей.

Navai был задержан в Казахстане при пересечении границы с Киргизией. В ходе допроса исполнитель признался, что приобрел наркотики в Бишкеке.

По данным СМИ, у него в автомобиле нашли 2,5 грамма марихуаны. После задержания рэпера его концерт в Астане отменили.

