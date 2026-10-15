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15 октября, 13:15

Происшествия

Защита рэпера Navai намерена обжаловать его арест и добиться выхода под залог

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Защита задержанного российского рэпера Наваи Бакирова, выступающего под псевдонимом Navai, обжалует арест в Казахстане, чтобы его выпустили под залог. Об этом РЕН ТВ рассказала адвокат исполнителя Рена Керимова.

"Утверждать мы ничего не можем, потому что это прерогатива суда – изменить или без изменения оставить. Но мы, во всяком случае, будем работать на всю катушку", – сказала она.

По словам правозащитницы, сейчас рэпер чувствует себя спокойно, а новость об аресте воспринял адекватно.

Рэпера задержали в Казахстане, когда он пересекал границу из Киргизии. По данным СМИ, в его автомобиле обнаружили 2,5 грамма марихуаны. На допросе исполнитель сознался, что купил наркотики в Бишкеке.

В Казахстане после задержания Navai ведется расследование по двум статьям Уголовного кодекса республики о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Номера статей, их части, а также объем изъятого вещества в полиции не раскрывают.

Исполнителю может грозить до 5 лет лишения свободы. Адвокат Александр Корытин допустил, что при более строгой квалификации обвинения срок может превысить 15 лет.

15 октября суд заключил его под стражу на 2 месяца.

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