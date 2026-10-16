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16 октября, 18:21

Происшествия

Полиция изъяла малолетних детей из семьи из-за антисанитарии в Рязани

Фото: MAX/"Рязанская полиция"

Малолетних детей забрали из захламленной мусором квартиры в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

К инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних отдела ведомства по Октябрьскому району города обратился сотрудник детской поликлиники. Он рассказал, что при посещении квартиры, где проживает семья с двумя малолетними детьми, выявили антисанитарные условия.

Полиция выехала на адрес и установила, что двое детей в возрасте 1,5 и 3 лет проживали в захламленном помещении среди мусора. С ними были родители, которым 20 и 25 лет. До этого подобных данных об их семейном неблагополучии не приходило.

В результате сотрудники правоохранительных органов решили поместить детей в реабилитационные учреждения, где им проведут медицинское обследование.

По данному факту начата проверка, после которой будет принято решение о применении в отношении матери норм уголовного или административного законодательства.

Ранее раздетая пятилетняя девочка была обнаружена в подъезде многоквартирного дома в городе Кудрове Ленинградской области. В СМИ рассказали, что ее выставила мать. По словам местных жителей, в квартире проживают женщина, пятилетняя девочка и мальчик чуть старшее нее. Полиция намерена установить личность ребенка, его законных представителей и обстоятельства инцидента.

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