Полиция проверит информацию о 5-летнем ребенке, найденном в подъезде дома в Ленобласти

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Полиция Всеволожского района Ленинградской области организовала проверку после публикации информации о пятилетнем ребенке в подъезде одного из жилых домов в городе Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В Сети появились данные о том, что мать выставила голую малолетнюю дочь на лестничную клетку, где ее и обнаружили соседи. Они рассказали в беседе с Mash, что ситуация происходит не впервые.

По словам местных жителей, в квартире проживают женщина, пятилетняя девочка и мальчик чуть старшее нее. Издание подчеркнуло, что у них якобы замечали сомнительных гостей, а женщине уже грозили опекой и проводили беседу.

"Заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало. По выявленной информации полицейскими организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", – подчеркнули в МВД.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность ребенка, его законных представителей и обстоятельства, при которых девочка оказалась в подъезде одна.

Ситуацией также заинтересовалась региональная прокуратура. Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав ребенка. Вместе с тем будут проверены органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

