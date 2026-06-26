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26 июня, 12:32

Происшествия

Женщина 5 лет держала дочь взаперти в Саратове

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Женщина 5 лет держала свою дочь взаперти без связи и образования в Саратове. Девушка все же смогла обратиться за помощью к омбудсмену, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка по региону Юлии Васильевой.

На электронную почту омбудсмена пришло обращение от 16-летней жительницы города. В письме было указано, что девушка не имеет паспорта, а ее обучение мать прервала в 4-м классе. Под предлогом перевода на домашнее обучение женщина открепила дочь от школы, а затем на протяжении 5 лет не позволяла ей получить образование.

Девочка также рассказала об агрессии со стороны матери и физической изоляции. При этом пострадавшая уже обращалась в различные ведомства, однако из-за отсутствия документов и ограничений от мамы она не получила помощь. Подросток попросила отправить к месту ее проживания органы опеки и полицию.

"Учитывая угрозу безопасности ребенка, Юлия Васильева направила экстренное обращение в ГУ МВД России по Саратовской области. В результате оперативного вмешательства правоохранительных органов и служб системы профилактики семья поставлена на учет в комиссию по делам несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

В настоящее время девушке оказывается помощь в оформлении паспорта, решается вопрос об обучении и предоставляется медицинская и психологическая помощь.

Ранее на Сахалине возбудили уголовное дело в отношении матери, которая довела свою 11-летнюю дочь до тяжелого состояния, запирая ребенка дома. Девочка весила около 70 килограммов, у нее были ослаблены мышцы из-за лежачего образа жизни.

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