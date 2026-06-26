Житель Москвы лишился лодки в Тверской области из-за незаконной ловли рыбы

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У 51-летнего жителя Москвы изъяли лодку в Тверской области за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в апреле 2025 года мужчина рыбачил на Волге. С помощью рыболовной сети он выловил двух щук, нанеся тем самым ущерб государственным рыбным запасам на сумму 3 700 рублей.

Нарушителя признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, гособвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Старицкого района.

Подсудимый полностью возместил причиненный ущерб. Также ему был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Резиновая лодка, которую мужчина использовал во время рыбалки, конфискована в доход государства.

Ранее в Хабаровском крае возбудили уголовное дело против шести жителей, подозреваемых в организации незаконной добычи краба. По данным правоохранителей, за три года было незаконно добыто свыше 250 тонн живого краба. Ущерб, причиненный государству, превысил 1 миллиард рублей.