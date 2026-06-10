Шесть жителей Хабаровского края незаконно добыли краба на 1 млрд руб

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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело против шести жителей, которые подозреваются в организации незаконной добычи краба. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на краевое управление Следственного комитета России.

По данным следствия, с января 2023 года по март 2026-го один из подозреваемых создал преступное сообщество и руководил им. Целью была незаконная добыча камчатского и синего крабов, обитающих в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района.

Как рассказали правоохранители, одни участники группы занимались добычей краба, его сортировкой, варкой и оформлением фиктивных документов о результатах промысла, а другие перерабатывали и упаковывали продукцию в цехе в поселке Аян, а также хранили ее без маркировки. Еще одна группа соучастников отвечала за реализацию готовой продукции на территории региона.

Всего за три года было незаконно добыто свыше 250 тонн живого краба. Причиненный государству ущерб превысил 1 миллиард рублей. На имущество подозреваемых, их банковские счета и рыболовецкие судна наложен арест на сумму более 450 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Один из предполагаемых участников преступной группы объявлен в розыск.

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