Жителю Тулы пришла посылка из Германии со 123 предметами нацистской атрибутики

Фото: customs.gov.ru

Мужчине из Тулы пришла посылка из Германии, в которой лежало 123 предмета с нацистской атрибутикой, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Предметы были датированы 1930–1940 годами. Это были, например, почтовые карточки со свастикой, имперским орлом и портретом Адольфа Гитлера. Выяснилось, что 55-летний местный житель заказал их для своей личной коллекции.

Возбуждено дело по статье "Несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров". Мужчина свою вину признал, ему назначили штраф и конфисковали товар.

Ранее в Нижнем Тагиле студент строительного колледжа заказал пиццу, подписав себя как "Адольф Гитлер". Его задержали в учебном заведении. Студент извинился и подчеркнул, что не поддерживает нацизм, и заявил, что якобы не понимал смысл поступка.

