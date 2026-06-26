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26 июня, 16:03

Технологии

Эксперты проанализировали качество связи на трассах Подмосковья

Фото: 123RF.com/choochart

"МегаФон" занял первое место по скорости скачивания данных на ключевых автомобильных трассах Московской области, следует из результатов независимого исследования TelecomDaily. Показатель составил 68,9 Мбит/с, что на 27% выше показателя ближайшего конкурента.

Исследование проводилось в первой половине июня 2026 года на восьми наиболее загруженных трассах Подмосковья – на участках от МКАД до границы области. Эксперты проехали по ним около 800 километров. В маршрут тестирования вошли М-7 "Волга", А-130 (Калужское шоссе), М-4 "Дон", М-3, М-9 "Балтия", М-5 "Урал", М-8 "Холмогоры" и скоростная трасса М-11 "Нева". Кроме скорости скачивания, "МегаФон" показал и один из лучших результатов по передаче данных в сеть – 22,9 Мбит/с.

Наиболее "разговорчивой" трассой стала М-7: там абоненты провели наибольший объем минут за общением по телефону. Мобильным интернетом во время поездок чаще пользуются на М-5.

Отмечается, что активность пользователей на трассах меняется в течение года: в январские праздники популярны М-7, М-4 и М-5. Для Калужского шоссе (А-130) пиковым месяцем стал апрель, а майские праздники – высокий сезон для М-8, М-9, М-3 и М-11.

Ранее сообщалось, что Российские железные дороги намерены обеспечить покрытие всей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург связью стандарта LTE. Гендиректор РЖД Евгений Чаркин также отметил, что на текущий момент покрытие инфраструктуры мобильных операторов на железных дорогах страны составляет около 30%.

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