The Daily Beast: Карл III отказался жить в Букингемском дворце, нарушив традицию

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Король Великобритании Карл III не вернется жить в Букингемский дворец, нарушая таким образом традицию. Об этом сообщает The Daily Beast.

В 1837 году в возрасте 18 лет в Букингемский дворец переехала королева Виктория, прапрабабушка нынешнего короля. С этого момента правящие монархи всегда занимали дворец.

Однако в 2022-м Карл III и его супруга Камилла переехали и жили либо в Виндзорском замке, либо в Кларенс-хаусе, поскольку в Букингемском дворце начался ремонт. После его завершения супруги приняли решение не возвращаться.

При этом Букингемский дворец останется основным рабочим центром для всего королевского двора, а также местом для официальных приемов.

Ранее сообщалось, что Карл III хочет встретиться с внуками Арчи и Лилибет, детьми принца Гарри и Меган Маркл. Встреча, по слухам, может произойти в шотландском поместье Балморал, где у короля есть специальные коттеджи для гостей.

