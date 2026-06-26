NDTV: мужчина в Индии утопил беременную жену в ведре после переезда

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В Индии мужчина утопил беременную супругу в ведре во время ссоры, сообщает NDTV.

Свадьба состоялась 30 апреля 2025 года, а недавно пара переехала в новый дом. В какой-то момент между мужчиной и его 26-летней женой, находящейся на шестом месяце беременности, произошла ссора. Конфликт перерос в драку. Муж нанес женщине несколько ударов, а потом погрузил ее голову в воду. После того как она умерла, он скрылся с места преступления.

Полицию вызвали родственники, когда узнали о произошедшем. Заведено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.

Ранее в Японии 50-летняя женщина призналась, что в 2011 году расчленила мужа и хранила его тело в морозильнике. Она также намекнула, что именно она его убила. Сейчас она арестована по подозрению в оставлении тела скончавшегося родственника без должных кремации и захоронения.

