Московские ветеринары спасли кота с правосторонней катарактой

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Врачи Калининской ветклиники спасли кота с диагностированной правосторонней набухающей катарактой. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Хирург-офтальмолог Сергей Маслов провел донскому сфинксу по кличке Кокос микрооперацию – факоэмульсификацию хрусталика правого глаза. Такая процедура является безопасным, быстрым и эффективным методом лечения заболевания.

Катаракта разрушается с помощью ультразвука и выводится из полости глазного яблока путем аспирации. Минимальные разрезы при таком вмешательстве часто не требуют наложения швов. Теперь Кокосу необходимо давать лекарства и капать глазные капли, после чего он сможет вернуться к здоровой жизни.

Ранее в Бутовской ветклинике спасли добермана по кличке Марс, проглотившего предмет в виде сердца. Собаку прооперировали и извлекли инородное тело, которое перекрывало животному выход из желудка. После вмешательства питомец пошел на поправку.