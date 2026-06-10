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10 июня, 08:30

Общество

Московские ветеринары спасли выпавшую с 12-го этажа кошку

Фото: "ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Красногвардейской ветклиники спасли жизнь кошке, выпавшей с 12-го этажа. Об этом Москве 24 рассказали в ГБУ "Мосветобъединение".

Там отметили, что пациенткой оказалась двухлетняя кошка по кличке Минсо, которую ветеринары назвали удивительно везучей. Несмотря на то что животное выпало с 12-го этажа, все внутренние органы оказались целыми.

Весь удар приняла на себя лапа. Когда владельцы нашли кошку, то увидели, что сломанная кость оказалась воткнута в землю, а рана загрязнена землей и травой.
из сообщения ГБУ "Мосветобъединение"

Хирург-травматолог Красногвардейской ветклиники Павел Артамонов диагностировал у Минсо сложный оскольчатый перелом колена. Кошку экстренно прооперировали, соединив осколки кости металлоконструкциями. Сейчас Минсо проходит период восстановления и сращивания перелома.

Ветеринары напомнили, что открытые окна летом – частая причина тяжелых травм и гибели питомцев, поэтому важно устанавливать специальные защитные сетки.

Ранее сотрудники Донской ветклиники оказали помощь джек-рассел-терьеру, в носу которого оказалась почти 10-сантиметровая палочка. Каким образом питомец по кличке Бэйли умудрился ее вдохнуть, специалисты так и не смогли понять.

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