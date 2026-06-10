10 июня, 08:30Общество
Московские ветеринары спасли выпавшую с 12-го этажа кошку
Фото: "ГБУ "Мосветобъединение"
Специалисты Красногвардейской ветклиники спасли жизнь кошке, выпавшей с 12-го этажа. Об этом Москве 24 рассказали в ГБУ "Мосветобъединение".
Там отметили, что пациенткой оказалась двухлетняя кошка по кличке Минсо, которую ветеринары назвали удивительно везучей. Несмотря на то что животное выпало с 12-го этажа, все внутренние органы оказались целыми.
Хирург-травматолог Красногвардейской ветклиники Павел Артамонов диагностировал у Минсо сложный оскольчатый перелом колена. Кошку экстренно прооперировали, соединив осколки кости металлоконструкциями. Сейчас Минсо проходит период восстановления и сращивания перелома.
Ветеринары напомнили, что открытые окна летом – частая причина тяжелых травм и гибели питомцев, поэтому важно устанавливать специальные защитные сетки.
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