Fox News: тату-салон в США отказался обслуживать военных, назвав их "преступниками"

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Тату-салон во Флориде в США отказался обслуживать действующих военнослужащих и ветеранов, поскольку они "военные преступники", сообщает Fox News.

Revival Tattoo Collective, находящийся в городе Ларго, разместил в социальных сетях публикацию, где резко раскритиковал представителей армии и правоохранительных органов. В частности, авторы сообщения обвинили сотрудников полиции в насилии в отношении мирных граждан.

Публикация быстро распространилась в соцсетях, а тату-салон оказался в центре скандала. Часть пользователей встала на сторону владельцев, однако большинство высказалось против. Комментаторы сочли заявление дискриминационным и упрекнули авторов в предвзятости к группе людей.

Один из пользователей подчеркнул, что нельзя судить о миллионах военных по действиям отдельных лиц, уточнив, что среди служащих немало порядочных и самоотверженных людей. Другие напомнили, что право на свободу слова не освобождает от общественной реакции на высказывания.

Несмотря на критику, руководство Revival Tattoo Collective не стало менять позицию. Представитель салона подтвердил, что полностью придерживается опубликованного мнения.

Ранее киоск с бесплатным мороженым для отличников привел к скандалу в Польше. Все началось с письма уполномоченной по правам ребенка Моники Хорна-Цесляк в адрес хозяйки заведения. В заявлении она потребовала прекратить раздачу сладости, так как, по ее мнению, подобные акции могут привести к негативным социальным последствиям.

Однако владелица киоска указала, что не собирается отказываться от традиции. На ее сторону встала министр образования Польши Барбара Новацкая. Также омбудсмена раскритиковали представители общественной организации "Ученическая акция".