Бесплатное мороженое для отличников привело к скандалу в Польше

Фото: 123RF.com/elenavolf

Киоск с бесплатным мороженым для отличников привел к скандалу в Польше, пишет РИА Новости.

По информации агентства, киоск торговал мороженым в городе Пшчына Силезского воеводства. Бесплатную порцию здесь традиционно после окончания учебного года могли получить школьники, отмеченные "красной лентой".

Однако уполномоченная по правам ребенка Моника Хорна-Цесляк направила хозяйке заведения письмо, в котором потребовала прекратить раздачу бесплатного мороженого отличникам, так как подобные акции могут привести к негативным социальным последствиям. По мнению омбудсмена, в связи с этим остальные дети ощущают себя обделенными.

Сама владелица киоска Иоланта Халас заявила, что не собирается отказываться от этой традиции.

"Эту акцию начал мой муж около 25 лет назад. <…> Дети приходят с аттестатами, я лично поздравляю каждого и угощаю бесплатным мороженым", – сказала женщина.

На ее сторону в соцсети Х встала министр образования Польши Барбара Новацкая, отметив, что это мотивирует других детей учиться и работать. Омбудсмена также подвергли критике представители общественной организации "Ученическая акция".

"Учреждение, созданное для защиты детей, участвует в споре о бесплатном шарике мороженого, в то время как каждый день тысячи молодых людей сталкиваются с психологическим кризисом, перегрузкой и давлением системы образования", – подчеркнул один из членов организации Павел Мрозек.

Ранее депутаты Госдумы призвали ввести бесплатную доставку посылок "Почты России" до дома. По мнению парламентариев, такую услугу стоит предоставить пенсионерам старшего возраста, россиянам с инвалидностью, маломобильным и одиноко проживающим пенсионерам.

Соответствующее обращение было направлено на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.