В ГД предложили сделать бесплатной доставку посылок "Почты России" до дома для пенсионеров

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Депутаты Госдумы Георгий Арапов, Ксения Горячева и Владислав Даванков призвали ввести бесплатную доставку посылок "Почты России" до дома для пенсионеров. Соответствующее обращение было направлено на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева, сообщает РИА Новости.

По словам парламентариев, подобная мера могла бы применяться к посылкам, которые уже поступили в отделение почты по месту жительства получателя, и предоставляться по заявлению пенсионера или при подтверждении права при помощи госинформационной системы. Депутаты отметили, что такую услугу стоит предоставить пенсионерам старшего возраста, россиянам с инвалидностью, маломобильным и одиноко проживающим пенсионерам.

Они считают, что инициатива поспособствует росту доступности почтовых услуг для пенсионеров, снижению бытовой нагрузки на них, поддержке одиноко проживающих и маломобильных граждан. Кроме того, мера позволит использовать действующую инфраструктуру "Почты России" для решения социальных задач.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который направлен на модернизацию и поддержку "Почты России", а также повышение удобства почтовых сервисов.

"Почта России" сможет принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг и результаты их предоставления. Россияне, особенно в отдаленных населенных пунктах, смогут получать эти услуги без личного посещения ведомств.

