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08 июня, 12:22

Экономика

Кабмин внес в Госдуму проект о поддержке "Почты России"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который направлен на модернизацию и поддержку "Почты России", а также повышение удобства почтовых сервисов. Соответствующая информация опубликована на сайте Минцифры.

Как указано в документе, "Почта России" сможет принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг и результаты их предоставления. Россияне, особенно в отдаленных населенных пунктах, смогут получать эти услуги без личного посещения ведомств.

С "Почты России" не будет взиматься комиссия со стороны банков при приеме электронных платежей за жилье и коммунальные услуги, что, считают в министерстве, "позволит гражданам оплачивать услуги почты без скрытых дополнительных сборов".

Для обработки и доставки посылок "Почта России" сможет привлекать юрлица и искусственный интеллект. В свою очередь, графики работы почтовых отделений будут изменены "с учетом реальной нагрузки и потребностей местных жителей".

"Граждане и бизнес смогут официально обмениваться юридически значимыми документами в цифровом виде. Также для граждан и компаний будут созданы цифровые почтовые ящики для направления юридически значимых сообщений", – рассказали в ведомстве.

Через портал "Госуслуги" могут начать направляться платежные документы за жилье – также бесплатно и с сохранением доставки в бумажном виде для пенсионеров и других льготников.

Более того, использовать абонентские почтовые ящики и шкафы в многоквартирных домах смогут "Почта России", управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и организации, выбранные общим собранием собственников. В результате жильцы больше не будут получать спам и нежелательную рекламу от посторонних компаний, добавили в Минцифры.

Законопроект о поддержке "Почты России" был доработан на площадке аппарата кабмина с учетом предложений бизнеса и профильных ведомств. Нынешняя редакция документа ориентирована на повышение устойчивости почтовой инфраструктуры и сохранение доступности универсальных почтовых и социальных услуг для россиян, прокомментировал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Ранее Россия и США возобновили почтовый импорт. В августе 2025 года "Почта России" приостанавливала доставку отправлений в Соединенные Штаты из-за отмены беспошлинного режима и неясной процедуры уплаты соответствующих пошлин. В ноябре того же года восстановилась доставка посылок лишь в трех категориях: "Документы", "Подарок" и "Коммерческий образец".

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