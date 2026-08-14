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14 августа, 11:25

В мире

Заключенный в Бельгии застрял в потолке при попытке побега и попросил отрезать ему ноги

Фото: 123RF.com/andphotos

20-летний заключенный тюрьмы Лантен в Бельгии попытался сбежать через технические коммуникации под подвесным потолком, но застрял и попросил спасателей отрезать ему ноги, сообщил RTL.

Инцидент произошел, когда молодого человека доставили в тюремный медицинский блок. Воспользовавшись моментом, он забрался по радиатору к подвесному потолку и проник в расположенные за ним коммуникации, рассчитывая таким образом выбраться на свободу.

Однако по дороге он застрял внутри конструкции, а выбраться самому у него не получилось. Спасателям понадобилось 1,5 часа, чтобы определить его местонахождение, разобрать часть полотка и освободить беглеца из шахты.

В какой-то момент мужчина попросил пожарных, чтобы они отрезали ему ноги. Тем не менее спасатели смогли освободить его целым.

В результате неудавшегося побега мужчина не пострадал, но для обследования его все равно доставили в больницы. При этом в СМИ добавили, что мужчина отбывает 5-летний срок, а его освобождение запланировано на 2031 год.

Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала собственную смерть, чтобы скрыться от тюремного наказания. Ее осудили в 2012 году за присвоение крупных сумм, подделку платежных документов и легализацию преступных доходов, приговорив к 7 годам колонии.

После вынесения приговора она покинула регион и жила в Татарстане, пытаясь избежать наказания. В какой-то момент она обратила внимание на сообщение о том, что в Новосибирской области было найдено тело похожей на нее женщины. Ступина отправила туда мужа, который "опознал ее", что ввело правоохранителей в заблуждение. После этого женщина вернулась в Астраханскую область и скрывалась более 13 лет.

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