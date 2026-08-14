Огромную сельдевую акулу поймали у берегов Сахалина

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На Сахалине мужчины поймали огромную тихоокеанскую сельдевую акулу. Хищник подплыл близко к берегу и угодил в невод, сообщил канал SHOT в MAX.

Рыбаки почти сразу вытащили акулу из воды. Сахалинцы рассказали, что в последнее время хищники часто подплывают к берегу. Этот тип акул развивает скорость до 50–70 километров в час и может выпрыгивать из воды, чтобы схватить добычу.

Ранее в СМИ сообщалось, что нашествие морских хищников началось еще в июне этого года в районе Владивостока. Тогда они подошли к пляжам вплотную, а позже трехметровое животное выловили в 50 километрах от города.

6 августа у берегов портового города Холмска на Сахалине тоже обнаружили огромную акулу. Хищница длиной более двух метров подплыла вплотную к берегу, напугав отдыхающих. Появление акул у Сахалина связывают с резким потеплением воды, температура прогрелась примерно до 20 градусов.