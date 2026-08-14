Граждане с инвалидностью могут получить компенсацию за полис ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Граждане с инвалидностью, для которых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации предусмотрены медицинские показания к приобретению автомобиля, смогут компенсировать стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

"Соцфонд оформит ее беззаявительно, если при заключении договора ОСАГО в нем был указан СНИЛС лица с инвалидностью", – говорится в сообщении фонда на платформе МАХ.

Если данных для автоматического назначения выплаты нет, обратиться за ней можно через портал "Госуслуги", клиентскую службу СФР или МФЦ. Решение принимается в течение пяти рабочих дней, еще столько же отводится на перечисление средств.

Получить компенсацию сможет страхователь или собственник автомобиля, допущенный к его управлению. В полисе при этом должно быть указано не более трех водителей, включая человека с инвалидностью или его законного представителя. Выплата предоставляется за полис, действующий на момент обращения.

Ранее Верховный суд России принял решение, что водитель имеет право не предъявлять сотруднику ГИБДД бумажную версию полиса ОСАГО, если документ оформлен в электронном виде.

Прецедентом послужило дело из Свердловской области, где инспектор ГИБДД оштрафовал водителя на 500 рублей за отсутствие бумажного документа. Высшая судебная инстанция признала действия сотрудника неправомерными, постановив, что наличие действующего электронного полиса исключает состав административного правонарушения.