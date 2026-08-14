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14 августа, 10:02

Происшествия

В порту Усть-Луга Ленобласти ликвидировали последствия атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все последствия атаки беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области ликвидированы. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Александра Дрозденко.

"Жертв нет", – резюмировал он.

Атака вражеских дронов на порт произошла в ночь на 14 августа. На фоне ударов на объекте началось возгорание. Всего над Ленобластью было уничтожено 54 вражеских дрона.

До этого шесть человек пострадали при атаке украинских БПЛА на пассажирский электропоезд в ДНР. Инцидент произошел на железнодорожной станции Кутейниково в городском округе Иловайск.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее преднамеренным военным преступлением.

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