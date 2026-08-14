ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, этого удалось достичь в результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр".

В целом за прошедшую неделю с 8 по 14 августа российские бойцы установили контроль над восемью населенными пунктами в зоне СВО, включая Новониколаевку.

Также бойцы заняли населенный пункт Петровка в ДНР. Освободить его удалось благодаря активным действиям подразделений группировки "Центр". Военные группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области.

Также в период с 8 по 14 августа российские силы освободили населенные пункты Ивановка и Щербаковка Харьковской области, Васютинское и Торецкое в ДНР, Новое Поле в Запорожской области.

Кроме того, ВС России нанесли удар беспилотниками по железнодорожной станции порта Измаил, использовавшейся для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов и топлива для украинских войск. Также БПЛА поразили два судна типа "морской буксир" в Черном море юго-западнее Николаева.

