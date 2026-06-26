Встреча Лукашенко и Путина началась на Валдае

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Началась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина в резиденции российского президента на Валдае. Об этом сообщает БелТА.

На повестке переговоров фигурируют актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, а также реализация совместных проектов. В центре внимания между лидерами двух стран обозначены международная тематика и обстановка в регионе.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия является гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. Белорусский лидер уточнял, что Россия – одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, а также уверенное в своей силе передовое государство.

В это же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова принять комплекс мер для обеспечения безопасности Минска. Такие меры предусмотрены договором между двумя странами. Это поможет обеспечить безопасность Союзного государства.

