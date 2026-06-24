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24 июня, 13:35

Политика

В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, заявил председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев в рамках Петербургского международного юридического форума.

Он объяснил, что пролет украинских беспилотников на территорию России становится почти "ежедневной практикой".

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что граница между республикой и Украиной "пылает как никогда". Он также указал на то, что южную границу необходимо защищать усиленным режимом.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются вмешательством во внутренние дела республики. Этот вопрос будет поднят во время предстоящих контактов Владимира Путина и Лукашенко.

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