Песков назвал угрозы Зеленского в адрес Минска вмешательством во внутренние дела

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Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются вмешательством во внутренние дела республики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно, угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутренние дела другой стороны, посягательство на суверенитет другой стороны", – сказал он, заверив, что Москва полностью уверена в способности Минска сохранить свой суверенитет.

Тем не менее данный вопрос, по его словам, будет поднят в ходе предстоящих контактов Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Представитель Кремля напомнил, что скорое взаимодействие президентов ранее подтвердил сам лидер республики.

"Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы", – добавил Песков.

Свои угрозы Зеленский озвучил после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. В частности, он пригрозил Лукашенко ответными атаками в случае обнаружения белорусской техники на приграничной территории.

Речь идет об ударе украинского беспилотника по транспорту 17 июня. В этот момент в салоне находились 44 человека, включая 28 воспитанников белорусской спортивной школы, которые ехали из Гомеля в Геленджик. В результате погибла беременная женщина, сопровождавшая детей. Еще 8 человек, включая 6 несовершеннолетних, получили ранения.

По факту произошедшего российские следователи возбудили дело о теракте. СК Белоруссии также квалифицировал инцидент как акт терроризма. Зампред Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников отметил, что детей вез негосударственный перевозчик, выбравший небезопасный маршрут.

Атаку осудили в ООН и ОДКБ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, возложил ответственность за гибель людей на коллективный Запад и Киев.

