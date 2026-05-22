Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 05:26

Политика

Лукашенко заявил, что не реагирует на "болтовню" Зеленского

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не реагирует на угрозы и прочую "болтовню" из Киева, в том числе от украинского президента Владимира Зеленского, по поводу того, что Минск якобы может быть втянут в текущий конфликт.

"Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть. Человек находится под прессом серьезным", – приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия начнет участие в конфликте только в том случае, если ее территория подвергнется агрессии.

Ранее Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии после слов Лукашенко о том, что Минск не намерен втягиваться в украинский конфликт. Зеленский заявил, что у Киева есть возможность "превентивно работать" в отношении руководства Белоруссии. Он также пригрозил Минску последствиями в случае агрессивных действий против Украины.

21 мая МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литовской Республики Эрикаса Вилканецаса из-за нарушения границы украинским беспилотником, залетевшим со стороны Литвы. Дрон должен был атаковать территорию России, но оказался в Витебской области.

Путин и Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика