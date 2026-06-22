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00:52

Политика

Зеленский потребовал от Лукашенко прекратить поддерживать удары РФ по Украине

Фото: ТАСС/AP/Isabel Infantes

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от лидера Белоруссии Александра Лукашенко перестать поддерживать российские удары по территории Украины. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

Зеленский утверждает, что на украинско-белорусской границе установлены ретрансляторы, якобы помогающие РФ обстреливать территорию Украины. По его словам, Киев на уровне разведок и военных направил Минску требования демонтировать это оборудование, пригрозив "опасными последствиями".

"Лукашенко получал эту информацию и должен демонстрировать деэскалацию не просто словами "я извиняюсь". Его "извиняюсь" пусть оставит для себя: оно не работает после первого дня войны", – приводит "Лента.ру" слова Зеленского.

Помимо этого, украинский президент потребовал от Белоруссии остановить поставки топлива якобы для российских войск.

Ранее Лукашенко заявлял, что граница Белоруссии с Украиной "пылает как никогда". Он также предупредил, что любые провокации в отношении республики и попытки втянуть ее в войну "плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать".

Лукашенко также прокомментировал заявления Киева о том, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт. Он отметил, что у Минска есть "одна очень серьезная цель" с точными координатами.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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