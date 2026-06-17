СК Белоруссии установил 40 боевиков "Полка Калиновского", погибших на Украине

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Белорусские следователи установили личности 40 погибших на Украине соотечественников – боевиков "Полка имени Калиновского" (внесен в перечень экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга). Об этом рассказал следователь по особо важным делам ГСУ центрального аппарата СК Белоруссии Андраник Хачатарян в эфире телеканала ОНТ.

Уточняется, что боевики погибли на территории Украины в ходе боевых действий. Трое из них были захоронены на территории Белоруссии.

Ранее госсекретарь СБ Белоруссии Александр Вольфович обвинил западные страны в открытой подготовке к военному конфликту. По его словам, стратегические документы и военные бюджеты Запада уже ориентированы на начало войны в Европе к 2030 году.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военный конфликт на Украине может получить совсем иное качество, если на территорию республики будет осуществлена атака с какой-либо территории.