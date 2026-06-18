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18 июня, 12:48

Политика

Лукашенко заявил, что атаковавший автобус под Брянском БПЛА был украинским

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что дрон, который ударил по автобусу в Брянской области, был украинским. Его слова передает близкий к пресс-службе лидера республики телеграм-канал "Пул первого".

При этом Лукашенко отметил, что Минск пока не торопится делать окончательные выводы по этому поводу. Однако он подчеркнул, что ждет честного ответа от украинских госслужащих и военных по атаке на автобус.

"Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. <...> Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой", – добавил белорусский лидер.

Он также предупредил, что некоторым странам "плохо обойдется" попытка втягивания Белоруссии в войну. Лукашенко считает, что кому-то не нравится, что республика является спокойным государством. Именно поэтому, по его словам, осуществляются атаки на белорусских граждан.

Политик потребовал установить правду в деле атаки украинского БПЛА на автобус, а также взять этот вопрос на контроль. Соответствующее поручение он дал госсекретарю Совбеза республики Александру Вольфовичу, который должен будет предоставить доклад о произошедшем.

"Данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами. Они готовы нам помогать", – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также обратил внимание на заявления водителя, который видел несколько "жужжащих" и летающих над автобусом дронов.

Украинский беспилотник нанес удар по двухэтажному автобусу на трассе А240 в Брянской области 17 июня. В тот момент в салоне были 44 человека, в том числе 28 воспитанников белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2, которые ехали из Гомеля на отдых в Геленджик.

В результате случившегося погибла сопровождавшая команду женщина, которая была беременна. Кроме того, ранения получили 8 человек, в том числе 6 детей. Всех их эвакуируют в медучреждения Белоруссии для прохождения лечения по месту жительства.

По факту атаки российские следователи возбудили дело о теракте, а белорусские квалифицировали удар как акт терроризма. Зампред Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников добавил, что детей в автобусе вез негосударственный перевозчик, который выбрал небезопасный маршрут.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку БПЛА на автобус терактом. По его словам, в качестве ответа Россия будет продолжать проводить СВО. В ООН уже осудили данную атаку. Помимо этого, раскритиковал удар по автобусу генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ответственность за гибель людей лежит на коллективном Западе и Киеве. В Сети уже появились кадры, на которых видно, как в автобусе от удара выбиты стекла. Кроме того, осколки повредили кузов. Внутри транспортного средства зафиксированы повреждения, а на сиденьях заметны следы крови.

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