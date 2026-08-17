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17 августа, 17:55

Экономика

Стоимость красной икры нового улова в России достигла рекордных значений

Фото: depositphotos/daffodil

Красная икра лососевых, добытых в России в 2026 году, в сетевой рознице подорожала до 23,5 тысячи рублей за килограмм. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его данным, килограмм икры нерки сейчас стоит 18,5–23,5 тысячи рублей, кеты – 16,5–22,5 тысячи, горбуши – 14,6–19,95 тысячи.

Икра прошлогоднего улова заметно дешевле. Нерку продают по 11,4–13 тысячи рублей за килограмм, кету – по 10,5–16,5 тысячи, горбушу – по 8,9–12,4 тысячи.

Савельев связал ситуацию с сокращением вылова лососевых на Дальнем Востоке. По данным Росрыболовства, в июле – августе, на пике путины, добыли 74,7 тысячи тонн рыбы, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Из этого объема самки, по оценке эксперта, могут дать максимум 1,5 тысячи тонн икры. Точных данных о ее заготовке от Россельхознадзора пока нет, однако Савельев ожидает рекордно низкого производства продукта в этом году.

При этом эксперт отметил, что цены на икру прошлогоднего улова также остаются высокими. Ее срок годности истечет через 2–3 недели. Максимальный срок хранения продукта даже в жестяной или стеклянной упаковке составляет 12 месяцев.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру первого и второго сорта, регламентирующий требования к вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Икра обоих сортов должна иметь свойственный виду вкус без посторонних привкусов, но первый сорт может быть слегка горьким или острым, а второй – всегда с остротой или горечью.

"Деньги 24": цены на красную икру в России достигли рекордных значений

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