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17 августа, 16:34

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SHOT: Лазарев не будет переносить концерты в Петербурге из-за выступлений Канье Уэста

Лазарев не будет переносить концерты в Петербурге из-за выступлений Канье Уэста

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Лазарев не будет менять даты концертов в Санкт-Петербурге, которые совпадут с выступлениями американского рэпера Канье Уэста. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили представители российского певца.

По их словам, переносить шоу не планируют, поскольку большая часть билетов уже продана. На два концерта Лазарева, которые пройдут одновременно с выступлениями Ye, осталось менее 50 билетов. Всего певец будет выступать в Петербурге три дня, тогда как американский рэпер даст два концерта.

При этом сайт "Газпром Арены", где запланированы выступления Ye, работает с перебоями. Билеты по минимальной цене уже раскупили.

Выступления Уэста назначены на 10 и 11 октября. Вместе с рэпером в Россию приедет его соавтор Андре Траутман. Стоимость билетов составляет от 9 до 160 тысяч рублей.

При этом самые дешевые билеты раскупили в течение часа. В остальных ценовых категориях они еще есть в наличии. Также осталось несколько билетов в VIP-ложу: из 102 мест на 10 октября свободен один билет стоимостью 160 тысяч рублей. VIP-билеты на 11 октября раскуплены полностью.

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