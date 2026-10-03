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03 октября, 13:01

Политика

Глава "Газпрома" Миллер заявил о рекордно низких запасах газа в ПХГ Европы

Фото: depositphotos/Zoooom​

Запасы газа в подземных хранилищах Европы накануне осенне-зимнего сезона остаются ниже прежних минимальных значений. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По данным холдинга, на 1 октября европейские ПХГ были заполнены на 72%. Объем активного газа в них оказался на 11,3 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее. Миллер назвал ситуацию историческим антирекордом в газовой сфере.

Отдельно "Газпром" отметил уровень запасов в Инчукалнском ПХГ в Латвии, которое является единственным подземным хранилищем газа в Прибалтике. На 1 октября его заполненность составляла 49% – это минимальный показатель для этой даты за все годы наблюдений.

Кроме того, по данным холдинга, нетто-закачка газа в Инчукалнское хранилище в третьем квартале стала самой низкой для этого периода за всю историю наблюдений.

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Берлину вновь необходимы поставки российского газа. При этом она не уточнила, каким образом следовало бы договориться с российской стороной о возобновлении поставок. Вместе с тем политик дала понять, что альтернативы газу в ближайшей перспективе нет.

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