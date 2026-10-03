ВС РФ поразили в порту Одессы сухогруз с военным имуществом

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские БПЛА в порту Одессы поразили сухогруз, который доставлял на Украину военное имущество. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают наносить удары по морским судам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в оборонном ведомстве.

Ранее ВС РФ поразили логистический центр "Гостомель" в Киевской области, где хранились материальные средства для снабжения ВСУ. Кроме того, в Минобороны заявили о поражении Северного автотранспортного моста через Днепр в Киеве.

Еще одним объектом удара стало судно типа "сухогруз", следовавшее в порт Одессы через северо-западную часть Черного моря. На его борту находились грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.

