Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Сеть магазинов художественных товаров "Передвижник" объявила о завершении деятельности. Об этом представители компании сообщили в официальном канале в мессенджере MАХ.

На месте торговых точек откроются арт-маркеты "Красный Карандаш". В компании пояснили, что хотят сохранить для художников возможность покупать материалы по привычным адресам.

Представители сети поблагодарили покупателей за то, что они оставались с "Передвижником" на протяжении многих лет. Подробности перехода к новому формату пока не раскрываются. Компания пообещала собрать вопросы клиентов и ответить на них позднее.

Ранее пять брендов одежды, включая российские Durpee и Face Code, а также турецкую Mai Collection, закрыли свои магазины в России и перешли на онлайн-продажи. Эксперты связывают это с ростом расходов на аренду и логистику, которые опережают спрос.