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Россия ответит на удары Украины по Крымскому мосту, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом.

Президент уточнил, что ответ России будет гораздо более болезненным для Украины.

Российский лидер добавил, что автомобильная часть Крымского моста была серьезно повреждена. Однако сооружение будет восстановлено. Путин напомнил, что мост является исключительно гражданским объектом, который давно не используется для перемещения нефти и боеприпасов.

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Крымский мост 19 ноября, железнодорожное движение по нему было временно остановлено. В настоящее время специалисты обследуют мост и определяют объем повреждений. Для координации восстановления логистики Минтранс создал отраслевой штаб.



До этого ВСУ атаковывали Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате конструкции сооружения получили повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

