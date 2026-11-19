Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России началось полномасштабное строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин на полях форума "Транспорт России".

По его словам, проект охватывает 679 километров новой инфраструктуры. В строительстве задействованы более 32 тысячи специалистов и 11 тысяч единиц техники.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, рассчитанная на поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. В России подобных дорог пока нет. Магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет первым таким проектом.

Дорогу запустят в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ходовые испытания первых электропоездов, которые создаются для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, начнутся в 2027 году. По его словам, три первых электропоезда уже собирают в Свердловской области.

Работа продолжается и вдоль будущей трассы, где создают производства и сервисы. Саму ВСМ премьер-министр назвал крупнейшим инфраструктурным проектом, который сейчас реализуют.